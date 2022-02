Antonio Cassano critica Massimiliano Allegri alla BoboTv: “Vlahovic dopo la prima partita in cui ha fatto bene grazie anche all’entusiasmo contro Sassuolo, Atalanta e oggi il Torino ha fatto una fatica immane. Ci mette forza di volontà, fisico e sportellate, ma è sempre solo. Morata e Dybala devono fare i terzini in questo modo di giocare e non si può vedere. A questo punto meglio mettere direttamente due terzini di ruolo. Guardare Morata giocare così mi fa diventare il cuore piccolo così”.