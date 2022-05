Antonio Cassano ha commentato su Twitch, durante la BoboTV, l'esonero di Walter Mazzarri: "Il direttore sportivo chi è? Ha preso la squadra in corsa, ha fatto 27 punti. Ora metti in mezzo sto ragazzo qua, Agostini, con che idea? Di scendere? Ma dillo prima allora. Non stai prendendo un allenatore che in una settimana ti può fare la rivoluzione. Prendi un ragazzo che deve andare a Salerno e poi giocare contro l'Inter: vuol dire che potenzialmente fai un punto in tre partite. In più l'anno prossimo se riparti hai tre allenatori, senza dimenticare la merdata che hanno fatto mandando via Godin e Caceres, dandogli la colpa e facendogli passare come dei bolliti. Giulini non parla. Io chiedo con quale idea loro vogliano fare i presidenti in Serie A. Ci sono tanti personaggi pseudo-calcistici che a tre giornate dalla fine fanno queste cose".