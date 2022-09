Nel corso di un intervento sul canale Twitch di Bobo Vieri, Antonio Cassano critica duramente la Juve di Max Allegri: "Per 90' ha dimostrato, con tutto il rispetto, di essere la Sammartinese. Non ha fatto nulla, nel secondo tempo accorcia le distanze e poteva prendere il 3-1 per tre o quattro volte. Poi per inerzia, con grandi qualità singole, stava anche per vincerla. È un anno e mezzo che la Juve fa schifo, vince con i singoli, tira tre volte e fa due gol. Continuano a coprire Allegri, ma vogliamo dire che non ha idee, che la Juve non fa tre passaggi?”.