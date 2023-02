Antonio Cassano senza mezze misure alla BoboTv: “Marotta invece di andare a parlare nelle tv, che quando lo fa spara cagate, a fine stagione deve dare il benservito all’allenatore. Lo scorso anno ha perso lo Scudetto contro un Milan molto meno forte, quest’anno è a -18 da una squadra che ha un monte ingaggi molto più basso. Confermerei Inzaghi solo se vince la Champions e da interista spero che lo faccia, altrimenti bisogna dargli il benservito. Il problema grande dell’Inter è che se i giocatori non sanno da che parte sono girati la colpa è dell’allenatore. L’ho sempre stimato, è un bravo ragazzo ed è educato, ma a un certo punto bisogna dire le cose come stanno. Non scherziamo, o vince la Champions oppure arrivederci e grazie. Non posso pensare che la mia squadra a febbraio abbia sette partite perse”.