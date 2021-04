Nel corso della Bobo TV su Twitch, Antonio Cassano ha dichiarato: "L'Atalanta gioca un calcio spettacolare, a me fa impazzire. Con la Roma poteva vincere 8-1, è un raggio di sole tra le big. Esclusa l'Inter, al momento le due squadre che secondo me vanno in Champions sono Atalanta e Napoli. Il Napoli non ha un calendario difficile, per l'Atalanta l'unica è il Milan, all'ultima. Il Milan ha un calendario abbastanza complicato, così come la Juve. E se la Lazio batte il Milan, è ancora dentro. Secondo me Juve e Milan si giocano il quarto posto. Nella Juve c'è qualcosa che non mi convince".