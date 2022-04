Asse Genoa-Madrid, continua il botta e risposta a distanza tra Antonio Cassano e Carlo Ancelotti. Dopo la risposta dell’allenatore del Real Madrid all’ex attaccante, arriva la contro-replica: “Il City ha fatto una partita clamorosa, il Real ha fatto una gara normale con un grandissimo gol di Vinicius e si è salvato - Ha detto Cassano alla Bobo Tv - Per me però passa il City. Ancelotti dice che mi conoscono? No, non mi conosce nessuno al di là dei miei amici e della mia famiglia. Io ripeto che ha avuto un grandissimo culo col Psg, col Chelsea e anche col City. Grandissimo allenatore, ma magari fare tre passaggi... sarebbe meglio: al Real invece risolve la situazione sempre la giocata singola. Se fa il permaloso? Non me ne frega un cazzo".