Antonio Cassano, ex fantasista e oggi opinionista per la Bobo Tv ha parlato anche del Milan nel corso della puntata di ieri sera: "Non c'è mai stata partita. L'Inter è più forte, ma non pensavo così superiore. E' stata superiore in tutto, l'Inter ha stradominato. Il Milan ha provato a fare qualcosa, ma per me non aveva armi per fare qualcosa. Il Milan si basa tutto su Leao che però non c'era.