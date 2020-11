Antonio Cassano non smette mai di meravigliare. Nella nuova diretta Instagram sulla "Bobo Tv" di Christian Vieri, l'ex fuoriclasse di Roma, Milan ed Inter ha parlato di diversi temi, tra cui Francesco Totti: "Mi diceva che a lui il Coronavirus non gli andava addosso, si è c*****o sotto, ha preso il Covid ed è stato a casa dieci giorni…”.



SU MARADONA E MESSI - "Il record di tutti tempi nell’Argentina di finali giocate e gol fatti è di Messi. Di cosa parliamo? Ha 70 gol in Nazionale, Maradona poco più di 30. Poi Messi ha sì giocato sempre con grandi attaccanti, Higuain e altri, ma mai con grandi difensori o portieri".



SULLA CHAMPIONS - "Vedo Bayern Monaco e Liverpool davanti a tutti. Il Barcellona ha sempre una chance con Lionel Messi. Poi il Manchester City qualcosa di importante dovrà fare in Europa, prima o poi".



SU SUAREZ - "Vecchio lo dicono gli altri, lo hanno mandato via da Barcellona, altra follia. Ha fatto 350 gol in 6 anni. Non si è capito perché lo hanno mandato via. Poi hanno messo centravanti Griezmann".



SU CONTE - "A Piero Ausilio ho detto 4 mesi fa di seguire Alguacil (tecnico della Real Sociedad)... e mi ha dato ragione! Allenatore con idee fresche, personalità, servono questi tipi di allenatori".