Antonio Cassano si schiera con Paulo Fonseca. Queste le sue parole nel corso dell’ultima diretta Twitch di Bobo tv: “È un allenatore che ha due coglioni così un allenatore vero! Adesso lo dico, perché l’ho saputo, la situazione legata a Dzeko, quando l’ha messo fuori… Dzeko, quando stava scendendo negli spogliatoi dopo una partita che l’aveva fatto giocare cinque minuti forse in Europa Legue, lo ha mandato a quel paese. Lui (Fonseca, ndr) l’ha messo fuori e gli ha tolto la fascia di capitano. Quest’allenatore c’ha i coglioni, non guarda in faccia nessuno. Se qualcuno l’avesse veramente mandato a quel paese, l’avrebbe mandato via come ha fatto con Dzeko”.