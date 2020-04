Antonio Cassano, ex calciatore tra le altre di Roma e Inter, ha parlato in una lunga diretta con Sky Sport, affermando di essere pronto a divenire direttore sportivo: "Devo ringraziare Ausilio innanzitutto, se ho deciso di intraprendere la carriera da direttore sportivo è grazie a lui. È uno dei migliori, anche se non ama la ribalta. Ma è meglio così. Futuro alla Samp? Con Ferrero mi sono incontrato 6 mesi fa, ci siamo presi del tempo per valutare bene le cose. Abbiamo parlato, l'idea da parte mia di fare il direttore sportivo c'è, bisogna vedere se lui non ha cambiato idea. Io amo il calcio, è la mia vita. Se dovessi accettare un progetto in B o in C? Sarebbe solo per l'Entella. Nel calcio non ci sono persone come Gozzi, è un uomo straordinario e spero possa un giorno andare in Serie A".