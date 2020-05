Con Timothy Castagne alla porta e Robin Gosens assediato dai club di mezza Europa, l'Atalanta si sta muovendo per trovare un sostituto sulla fascia. Il nome c'è già, ventilato ormai da un mese da voci di mercato sempre più insistenti: Joakim Maehle, esterno danese classe 1997 in forza al Genk, abile su entrambe le corsie e votato all'attacco.



PREZZO ALTO- Come riporta La Gazzetta dello Sport però, l'ostacolo più grande per la dirigenza bergamasca è rappresentato dal prezzo, ben oltre i 5 milioni a cui si era fermata per Castagne. Il Genk ne chiede infatti 8, ma l'amicizia tra le due società (sigillata dalla compravendita dello stesso Castagne prima e di Ruslan Malinovskyi poi) potrebbe portare a qualche sconto a favore dei nerazzurri.



L'UOMO GIUSTO- L'esterno danese, di proprietà del Genk fino al 30 giugno 2023, non avrebbe problemi a integrarsi nel 3-4-1-2 di mister Gasperini: finora ha collezionato 33 presenze ufficiali in stagione (di cui sei in Champions League), oltre a un gol nella Coppa belga contro l’Anversa e ben quattro assist.