Luca Castellazzi, ex portiere di Sampdoria e Inter è stato ospite negli studi di Sky Sport dove ha ricordato l'esperienza in nerazzurro di Giampiero Gasperini che oggi vive una stagione d'oro all'Atalanta:



GASP - "All'Inter non ha avuto tempo e spazio per imporsi. Dopo 3 sconfitte il presidente decise di cambiare; ora che ha fatto quello che fatto all'Atalanta meriterebbe una grande, mettendo in conto che se arrivasse in Champions, anche l'Atalanta sarebbe da considerare una big. E' cresciuto come allenatore, la Dea gioca bene, ha ritmo. Se riuscisse a portare queste caratteristiche ad un'altra squadra, sarebbe ottimo.



CONTE E L'INTER - E' una settimana di passione. L'Inter deve fare l'ultimo sforzo per la Champions. Penso che le idee e la programmazione della dirigenza passi giocoforza dalla qualificazione in UCL.



ICARDI-DYBALA - Uno scambio tra Icardi e Dybala? A maglie invertite potrebbero dire la loro. Ad entrambi farebbe bene cambiare aria. Icardi alla Juve, dove i pallloni arrivano; Dybala porterebbe classe e giocate che ora mancano all'Inter.



LOTTA CHAMPIONS - Nella storia dell'Inter ci sono delle giornate tristi. Domenica non credo che lo sarà, penso che tirare fuori ricorsi storici sono solo dei riti scaramantici dei tifosi. Contro l'Empoli sarà un'altra storia. Un pronostico? Secondo me, vincono tutte e 3 le squadre in corsa per la Champions, Inter, Milan e Atalanta, hanno partite sulla carta abbordabili. E in Champions andrebbero nerazzurri e bergamaschi".