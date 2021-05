E’ iniziato tutto così, come in una favola, a, in provincia di Macerata, un comune culla di patrimoni artistici e... di uomini di calcio., sono i portabandiera, se così vogliamo dire, i quali conducono in alto questa “piccola” realtà dell’entroterra maceratese. Con le loro brillanti carriere stanno riempiendo d’orgoglio anche il cuore dei propri conterranei.È stata una lunga gavetta quella di mister Castori, Camerino, Urbisaglia, Tolentino, questi sono solo alcuni dei comuni allenati in carriera nel maceratese, poi qualche avventura in Abruzzo, due anni alla Salernitana. All’improvviso,Un ritorno dunque con il botto. Il suo gioco innovativo, la sua nuova idea di fare calcio, ha dato i frutti sperati., per poi passare alla San Francesco ’93 di Cingoli e alla Settempeda. L’ultima avventura nel suo territorio natale è quella nelle fila del Tolentino, dove poi venne notato per la sua visione di gioco da Bongiorno, osservatore dell’Atalanta.. Jack può dare ancora tanto al calcio italiano, Bonaventura è un esempio di professionalità e di passione per il calcio.Ora la storia si può ripetere con il centrocampista nelle fila della Fiorentina ed il mister alla Salernitana. Nella prossima stagione, i due marchigiani, sono pronti a darsi quell’abbraccio che avrà il sapore, l’inebriante profumo, di casa.