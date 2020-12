Il Milan conferma in una nota che ricorrerà in appello contro la sentenza del Tribunale di Milano che lo condanna a versare 5,375 milioni di euro a Zvonimir Boban: "In merito al recente dispositivo di sentenza del Giudice del Lavoro di Milano che ha parzialmente accolto il ricorso di Zvonimir Boban, AC Milan attende le motivazioni prima di esprimere valutazioni di merito, ma conferma la ferma volontà di ricorrere in appello per tutelare la Società, ribadendo la totale correttezza e legittimità delle proprie decisioni e azioni intraprese".