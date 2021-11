Endinson Cavani potrebbe finire nella trattativa per portare Jules Koundé al Manchester United. Il difensore francese di proprietà del Siviglia attualmente ha un valore di circa 60 milioni di euro (secondo transfertmarkt). Il Matador dall'arrivo di Ronaldo ha trovato sempre meno spazio e vorrebbe lasciare l'Inghilterra per giocare con più continuità. Come riporta il The Sun, la dirigenza dello United per risolvere la situazione starebbe pensando allo scambio per abbassare così il costo del cartellino del difensore del Siviglia.