Fin dall’uscita delle prime voci sulla trattativa Cavani-Boca, un nome chiave nella vicenda era stato quello di Marcos Rojo. L’ex difensore dello United, ora passato proprio al Boca Juniors, ha confermato ad ESPN Argentina, di aver parlato con l’attaccante uruguagio.



“Siamo stati insieme per poco tempo a Manchester, solo quattro o cinque mesi, ma è una grande persona e spero che ci ritroveremo di nuovo. È importante che grandi giocatori come Cavani, che è una leggenda in Uruguay ed ha giocato per tanti club importanti, voglia venire a giocare al Boca” - ha aggiunto Rojo.