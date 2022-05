Una notizia già nota da tempo ma che ieri è diventata ufficiale;. Due stagioni non eccezionali, soprattutto l'ultima in cui ha trovato poco spazio complice anche l'arrivo di Cristiano Ronaldo. All'età di 35 anni, l'attaccante uruguaiano è chiamato a una scelta,uno dei centravanti più forti che sia passato nel nostro campionato negli ultimi anni.Lucas Torreira, intervistato pochi giorni fa ha alimentato l'entusiasmo dei tifosi viola: "Appena ho visto la notizia della Fiorentina su Cavani gliel’ho mandata e gli ho detto di venire qua". La sua risposta è stata: "Voglio la 9 di Batistuta" (ride, ndr). Battute a parte, il presidente del club toscano, Rocco Commisso, ha già abituato la città di Firenze a grandi colpi come quello targato Franck Ribery, arrivato dal Bayern Monaco all'età di 36 anni, uno in più di Cavani.in aggiunta a Arthur Cabral. Il problema principale, resta ovviamente quello legato all'ingaggio.Ecco perché al momento, quella viola resta solo un'idea, pur bellissima che sia.E allora è giusto che la città di Salerno continui a sognare. " Se fosse possibile e gradito al tecnico,. Così il presidente del club campano, Danilo Iervolino, si è espresso intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Edinson, quella regione, la conosce bene dopo gli anni passati a Napoli. Vero però che i miracoli difficilmente si ripetono due volte in poco tempo; vedremo se dopo quello raggiunto sul campo, ce ne sarà un altro sul mercato. Cavani già in passato è stato vicino al ritorno in Italia, accostato alle big del campionato. Forse sarà questo l'anno del ritorno, sempre che abbassi notevolmente le sue pretese economiche, condizione necessaria per avviare una possibile trattativa.