Edison Cavani sta faticando a trovare spazio nel Paris Saint-Germain, complice l'arrivo di Mauro Icardi. In scadenza di contratto, accostato all'Atletico Madrid e alla MLS, a fine stagione il Matador può lasciare Parigi. E del figlio ne parla il padre, all'interno del programma Urugayos: los otros: "Vincerai tutte le coppe che vuoi in Francia, ma la Champions non la vincerai mai. Nel calcio non si vince solamente con i soldi".