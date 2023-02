Il Santos tenta nuovamente il super-colpo sul mercato. I brasiliani, svela As, hanno fatto partire un nuovo assalto a Edison Cavani, attualmente in forza al Valencia. La conferma è arrivata pure dal presidente del club sudamericano: "Ci stiamo provando, abbiamo contattato lui e altri calciatori". Da convincere però il Valencia, in crisi e restio a liberare l'ex Napoli.