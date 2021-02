, che ha certamente condizionato l'andamento della sfida di Champions League trae scatenato le violente proteste della formazione nerazzurra. "Denying of goal scoring opportunity",se preferite: così il direttore di gara ha interpretatoquando non erano trascorsi ancora 20 minuti da inizio della partita.Sono stati evocati concetti come la volontà dei "legislatori" del calcio di voler cancellare il contrasto, di conoscenza del gioco necessaria per arbitrare o di mancato utilizzo del Var. Ebbene, niente di tutto ciò può essere legittimato da visioni e revisioni al microscopio di un episodio che, come recita un regolamento che sempre meno protagonisti del calcio incredibilmente conoscono, deve essere derubricato come "al limite". Ma mai e poi mai come topica o clamoroso favore al Real Madrid.- "", "", "", "":quando un fallo può essere considerato come tale da negare un'evidente un'occasione da rete. E rivedendo l'azione che vede protagonisti Freuler e Mendy,Toloi e Djimsiti, gli altri difensori che cercano di recuperare sull'avversario, appaiono infatti parecchio distanti dal punto del contatto. Sbaglia dunque Gasperini a concentrarsi sull'entità del contrasto o sul tentativo di Freuler di andare sulla palla: quando si giudica una possibilità opportunità da rete negata, questi ragionamenti non c'entrano in alcun modo., del fatto di aver involontariamente indirizzato una partita dopo appena 18 minuti e di non aver atteso quei 5 secondi in più che magari lo avrebbero portato a una scelta più ponderata. MaIl protocollo, che allenatori, giocatori e presidenti, dovrebbero ormai aver mandato a memoria, parla chiaro. Eppure, a oltre tre anni dalla sua introduzione, lo strumento tecnologico viene ancora visto come qualcosa di misterioso e di cui si ignorano le possibilità di applicazione. Ma la colpa non è certo degli arbitri cattivi in Europa con le italiane...