e che dovrebbe rappresentare per la squadra di Luciano Spalletti l'elemento in grado di fare la differenza nella corsa a tre per lo scudetto con Inter e Milan., costringendolo sia nella passata stagione che in questa a periodi di stop molto lunghi (due mesi in entrambi i casi), ma il rendimento offerto dal giocatore nigeriano è ben lontano dal suo valore di mercato e da quello attribuitogli dalle società straniere che hanno palesato interesse nelle scorse settimane, Newcastle in testa.In 39 partite disputate in due anni e mezzo ha messo a segno 16 gol, un numero di per sé nemmeno così deludente, ma che va pesato in relazione agli avversari affrontati e agli obiettivi concreti che ha contribuito a raggiungere:e il Napoli e, se nello scorso torneo non è riuscito a regalare quel quarto posto che avrebbe probabilmente indirizzato anche certe strategie di mercato, quest'anno molte delle chance delle contendenti di portarsi a casa il tricolore dipenderanno dal rendimento dei propri attaccanti.- E' semplicemente una coincidenza - o forse no - che il recente calo di rendimento delle punte sia alla base della frenata della formazione di Inzaghi, mentre il Milan ha prima ridotto le distanze e si è poi ritrovato nuovamente davanti in classifica quando l'esplosione di Leao e la ritrovata brillantezza atletica di Giroud hanno mascherato al meglio l'uscita di scena di Ibrahimovic., allargando il discorso pure a Mertens, Insigne e Lozano. Ora che ha recuperato la piena efficenza atletica dopo i postumi del Covid di gennaio e delle fratture multiple al volto, Osimhen. E - perchè no - per mettersi in vetrina nell'eventualità in cui le sirene del mercato dovessero tornare a farsi sentire.