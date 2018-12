Non deve essere semplice per chi, da giocatore, ha cercato di essere protagonista fino in fondo, fino all'ultimo briciolo di energia rimasta in corpo. Oltre i propri limiti e oltre il limite di sopportazione di chi, anche in maniera non malevola, aveva provato a fargli intendere che anche per una leggenda deve arrivare il momento di dire basta. Ma, con un ruolo non meglio precisato di raccordo tra società e squadra di cui si faticano a scorgere i contorni. Forse perché proprio quella società lo ha spinto verso l'uscita senza troppi problemi e perché anche la squadra, soprattutto in alcuni suoi elementi, non si è strappata i capelli quando quel 28 maggio 2017 si è chiusa un'era.- Dopo settimane di silenzi, eccezion fatta per la passerella concessagli prima di Roma-Real Madrid per il suo ingresso nella Hall of fame (una parata che ha suscitato più di qualche perplessità nei tifosi giallorossi stessi),. Giusto protestare, giusto farsi sentire di fronte a un'evidente ingiustizia e assolutamente corretto sottolineare come riunioni e riunioni con i vertici arbitrali abbiano partorito più confusione di prima. Ma. Il rappresentante di una società importante come la Roma ha il diritto e il dovere di denunciare l'insoddisfazione per l'operato di un suo tesserato, così come di quello di un direttore di gara, ma. Lo stesso presidente Pallotta, personaggio anche istrionico e piuttosto colorito in determinate circostanze, non è ricorso allo sfottò per manifestare il proprio comprensibile disappunto. Questione di esperienza, si potrebbe dire, considerando che questa per Totti è soltanto la seconda stagione sportiva in una nuova veste che ancora sembra non appartenergli."Sceneggiate" come quella di ieri possono andare bene per i tifosi della Roma, desiderosi di ascoltare qualcuno che parlasse alla loro pancia, ma da uno come Totti ci saremmo aspettati qualcosa di più.