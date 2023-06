Il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, è stato intervistato da NOS in Portogallo e ha commentato così la scelta dell'Arabia Saudita di investire tantissimo sul calciomercato, prendendo campioni, spesso in là con l'età, direttamente dal calcio europeo.



ERRORE - “Penso che principalmente sia un errore per il calcio arabo perché dovrebbero investire nelle accademie, dovrebbero far sviluppare gli allenatori e i loro stessi calciatori, penso sia meglio per loro spendere tutti questi soldi per crescere giovani del loro Paese".



COME LA CINA - "Il modello per cui vanno ad acquistare giocatori che per gran parte hanno quasi terminato la loro carriera non è sistema che permetta uno sviluppo del calcio. Stanno facendo lo stesso errore della Cina di qualche anno fa…”.