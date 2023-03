In seguito ai disordini previsti in occasione di Napoli-Eintracht Francoforte, ottavi di finale di ritorno di Champions League, è intervenuto con una dichiarazione abbastanza pesante il numero 1 della UEFA, Aleksander Ceferin. A Napoli sono arrivati, nonostante la trasferta vietata, circa 400 tedeschi, cui si sono uniti alcuni ultras della gemellata Atalanta.



"La situazione non è tollerabile. Dobbiamo dircelo, se qualcosa di simile dovesse accadere in futuro, cambieremo le regole e sposteremo la partita in un altro posto". C'è grande tensione per quello che potrebbe succedere dentro e nei dintorni dello stadio Maradona.