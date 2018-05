Il presidente dell'UEFA, Aleksander Ceferin, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della rivista tedesca Kicker sul VAR: "La gente non lo capisce perché non viene spiegato in maniera abbastanza precisa. La Champions League è il top, il massimo del massimo, non si può fare una prova in quel contesto. Tutte le regole devono essere chiare". "Il Mondiale sarà il palcoscenico giusto per testare una nuova tecnologia". Per Ceferin l'appuntamento con le coppe europee è solo rimandato: "Non si torna indietro per quanto riguarda l’uso della prova video nel calcio. Anche la UEFA dovrà introdurre il VAR".