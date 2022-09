Il Celtic Glasgow è notoriamente una squadra anti-corona, e i suoi sostenitori più accesi non hanno mancato di esprimere il proprio dissenso anche in occasione del minuto di silenzio per la morte di Elisabetta II: prima del match in casa del St. Mirren si è sentito forte e chiaro il coro: “If you hate the Royal Family, clap your hands” ("se odi la Famiglia Reale, batti le mani”). La partita è poi finita 2-0 per i locali.