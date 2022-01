Il quinto colpo di mercato invernale del Celtic si chiama Matt O’Riley. Il centrocampista del MK Dons ha superato le visite mediche prima di completare il suo trasferimento a Glasgow. La cifra offerta dalla società è di 1,5 milioni per il giocatore di League One, nonostante il manager Ange Postecoglou avesse detto solo la settimana scorsa che non c’era l’intenzione di aggiungere altri giocatori dopo gli ultimi quattro acquisti, di cui tre giapponesi.

Pare che O’Riley stia attirando l’attenzione di numerosi club, tra cui anche il Venezia, grazie anche ai 7 gol segnati e i 6 assist in 30 presenze con l'MK Dons in questa stagione. Ma gli Hoops sperano di svelare il 21enne asso londinese come quinto acquisto ufficiale entro le prossime 24 ore. Manca solo la firma.