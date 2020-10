Diego Laxalt, terzino del Celtic, domani affronterà il Milan, club che detiene la proprietà del cartellino, e oggi parla in conferenza stampa per presentare la sfida di Europa League: "Sarà una partita complicata, e sarà molto difficile. Mi aspetto una partita aggressiva, sarà bella. Celtic? Per me è una grande opportunità. Sto facendo il massimo per aiutare la squadra e arriverà il mio momento. Spero di aiutare la squadra".



IL MILAN - "Ogni squadra ha delle debolezze, ma dobbiamo pensare a noi. Abbiamo preparato la partita seguendo il mister. Non devo essere io a indicare come giocare la partita, dobbiamo seguire lui".



GLI EX COMPAGNI - "Se sarà strano giocare contro i miei amici? Ora la sto preparando come una partita normale, tra qualche giorno potrò rivelare quali siano state le mie emozioni".