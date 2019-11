Angel Correa, in estate, è stato a un passo dal Milan. Ma l'Atletico Madrid non lo ha ceduto, e ora lo celebra, visto che ormai ha superato le 200 partite coi Colchoneros. Queste le parole del numero 10 biancorosso: "Eternamente grato a questo club. Stavo facendo le visite e mi trovano il problem al cuore, lì mi dicono che devo andare a New York. Mi accompagnano il dottor Villalon e il mio agente, sono stati momenti molto duri, che non mi aspettavo. Arrivavo con i sogni di un ragazzo pronto all'avventura in Europa, non potevo credere che potesse succedermi. Sarò eternamente grato all'Atletico perché mi ha aiuto in quei momenti difficili".