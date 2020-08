Un'offerta d'acquisto finalizzata all'acquisizione del pacchetto di maggioranza del Genoa sarebbe partita nelle scorse ore da Londra. A presentarla una cordata italiana con sede operativa in Gran Bretagna, capitanata dalla Gestio Capital, un family office fondato da Matteo Manfredi, e comprendente anche la Aser Ventures, la holding sportiva di Andrea Radrizzani, imprenditore italiano proprietario del Leeds United. Con una piccola quota sarebbe inoltre presenta anche un fondo statunitense.



A riferirlo è l'Ansa, citando fonti interne alla trattativa. Secondo la principale agenzia di stampa nazionale la formalizzazione dell'intenzione di acquisto darebbe ora il via anche alla due diligence vera e propria, per un'operazione che nelle intenzioni dei proponenti punta a "valorizzare un club dal brand storico, sotto il profilo tecnico e manageriale". Quando ai tempi di perfezionamento del'operazione si cercherà di chiuderla entro la fine del 2020.



Quello di Raddrizzani è un nome già accostato al Grifone in passato. Già nella primavera dell'anno scorso erano girate voci circa l'interesse del manager lombardo per il club più antico d'Italia. Rumors ai quali però non seguirono iniziative concrete.