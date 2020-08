Nonostante la dura presa di posizione esternata ieri sera da Enrico Preziosi nei confronti dell'offerta d'acquisto del Genoa pervenutagli da una cordata di investitori italo-britannici, gli stessi possibili acquirenti confermano il proprio interesse a diventare proprietari del club più antico d'Italia. "Gestio Capital può confermare che è stata fatta un'offerta per rilevare Genoa CFC - fa sapere il gruppo diretto da Matteo Manfredi con sede a Londra - L'offerta mira a creare valore a lungo termine sia per il club che per la squadra. Non siamo in grado di entrare nello specifico di qualsiasi proposta di investimento in questo momento".



La volontà della Gestio Capital e degli altri gruppi presenti nella cordata di succedere a Preziosi sembra dunque essere piuttosto ferma. Resta da capire quali possano essere i margini operativi dopo che l'attuale proprietario rossoblù ha definito l'offerta arrivata gli dall'Inghilterra "ridicola", facendo capire di non volerla neppure prendere in considerazione.