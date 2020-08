L'intenzione del magnate marocchino di comprare il Genoa sembra essere reale, tanto che il miliardario nord-africano avrebbe già pianificato un incontro con Enrico Preziosi per discutere a quattro occhi della questione. La conferma arriva direttamente da Pasquale Giordano, il legale che cura gli interessi di Boulgoute: "- ha spiegato l'avvocato a PianetaGenoa1893.net - perché è essenziale, soprattutto, tra self made man, il rapporto umano che nessun advisor per quanto in gamba può sostituire. Per velocizzare i tempi gli imprenditori hanno deciso di incontrarsi di persona passati questi giorni di agosto.Secondo Giordano, quindi, le velleità del suo assistito sarebbero concrete e la trattativa sarebbe in piedi da oltre un mese: "Posso soltanto dirle che l'offerta è molto seria. E’ dal 10 luglio che ci stiamo lavorando e,e dei sette intercorsi per la cessione della Roma da Pallotta a Friedkin".Tempi stretti, dunque, seppur condizionati da diversi fattori: "Domani (oggi, ndr) in Marocco è festa nazionale: poi in Italia sarà Ferragosto.Il delegato di Boulgoute spiega inoltre come anche l'analisi dei conti societari sia già in stato molto avanzato, con. Tuttavia, com’è noto, ci si potrà rendere conto dei numeri finali soltanto quando e se si starà all’interno della società. Ciò non perché pensiamo che ci sono delle parti che sono nascoste, ma soltanto perché si comprende, completamente, la vita di una società solo quando si vive dall’interno.Giordano infine assicura come le intenzioni di Preziosi di cedere la società siano reali: "Le posso dire checosì come il mio cliente ha la massima determinazione ad acquistarla se ci saranno i presupposti che sembra che ci siano".