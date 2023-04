Da adesso, difficilmente trapeleranno indiscrezioni e novità in merito alla cessione della Sampdoria e alle manovre del finanziere Alessandro Barnaba per diventare proprietario del club blucerchiato. Da qualche giorno infatti è calato il silenzio, silenzio che dovrebbe protrarsi a lungo.



Secondo La Repubblica Barnaba e il CdA hanno firmato un patto di riservatezza e non divulgazione. Ciò comporterà, da parte degli attori in causa, l'obbligo a non comunicare informazioni riservate in merito alla trattativa, che resta comunque molto difficile.