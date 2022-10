Francesco, della Console&Partners, è l'escrow agent nominato per la cessione della. Il professionista, figura cruciale in questi giorni per il passaggio di proprietà del club blucerchiato, ha indicato una nuova data entro cui l'operazione di acquisto del club genovese da parte della famigliapotrebbe concretizzarsi. Il giorno in questione andrebbe adesso posizionato entro il 18 novembre, ossia l'inizio dei Mondiali in Qatar."Lo sceicco Al Thani vuole la Sampdoria, stiamo lavorando tra le quattordici e le sedici ore al giorno su tutta la documentazione necessaria eanche perché poi ci sarà da intervenire sul mercato di gennaio per rinforzare la squadra" ha detto a Tuttosport. "I tempi saranno. Stiamo lavorando sulla traduzione dei documenti e sulle garanzie bancarie del patrimonio personale dello sceicco, che ha un ottimo rapporto con Di Silvio. Non so come ce l’abbia fatta ma a Genova, se la cosa andrà in porto, dovranno costruire una statua a Di Silvio".L'investimento dovrebbe avvicinarsi ai 200 milioni: "Leggo sempre di questi famosi 40 milioni,Faremo la due diligence che finora non abbiamo ancora iniziato, ma che non sarà lunghissima. In settimana incontreremo il trustee Vidal che sin qui si è sempre dimostrato collaborativo con noi. L’obiettivo primario dell’operazione sarà l’acquisto della Sampdoria, ma nelle intenzioni dell’acquirente c’è anche la volontà di investire sulla città di Genova e sulla regione Liguria" conclude Console.