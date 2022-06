A Genova, sponda Sampdoria, si parla moltissimo di cessione del club. E' uno dei temi caldi, nonché una delle speranze dei tifosi blucerchiati. Le parole di Vidal ieri hanno lasciato intendere come ci siano vari soggetti intenti alla due diligence, con tre società pronte a formulare un'offerta e una quarta in procinto di accedere alla data room. Già ma quanto costa la Samp?



L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto: sulla situazione: il quotidiano ricorda come nell’atto costitutivo del Trust venga specificato che la Samp concorrerà a fare finanza esterna nei concordati Eleven Finance e Faverm fino a un massimo di 30 milioni di euro. A questa cifra, poi, vanno aggiunti e considerati i debiti del club, che dovrebbero arrivare ai 100 milioni di euro. Alcune piccole variazioni di valore potrebbero essere collegate al cambiare del valore della rosa.