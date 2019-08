Massimo Ferrero non fa sconti al gruppo Vialli. Dopo il comunicato di qualche giorno fa - emesso probabilmente anche per evitare guai legali con il fondo Aquilor - il patron della Sampdoria sembra ormai essersi deciso a cedere il club, anche per via del gelo con il vicepresidente Antonio Romei e per la convinzione che qualcuno abbia lavorato per mettere il pubblico blucerchiato contro al Viperetta. A seguire l'iter per Ferrero oggi resta solo il suo avvocato Vidal, ritenuto dall'imprenditore romano uno dei pochi collaboratori ancora affidabili.



In occasione dell'amichevole con il Monaco però Ferrero avrebbe ribadito a tutti la sua idea: "Il valore della Sampdoria è di 100 milioni, e me li devono dare tutti e subito. Oltre i debiti" riporta Il Secolo XIX. "Lo sanno tutti, Vialli compreso. Se non è così, lo dica. Me li portino, e io gliela cedo. Non ho mai accettato bonus futuri nella trattativa". Ferrero sembra disposto a trattare leggermente al ribasso: "Forse anche con 95 se ne potrebbe parlare" ha aggiunto il numero uno di Corte Lambruschini.



Nel frattempo Vialli da Londra insieme al suo socio Zanetton starebbe continuando a tenersi aggiornato sulle trattative, anche per quanto riguarda il mercato, con continue telefonate e incontri. L'ex bomber dovrà convincere il suo gruppo all'ultimo sforzo, con Ferrero che pare intenzionato a non arretrare. Agosto sarà un mese probabilmente cruciale, infarcito di tattica e caratterizzato da una sorta di 'guerra fredda', ma la sensazione è che alla fine si possa arrivare al tanto atteso closing.