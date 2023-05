Il tempo stringe, il futuro dellaresta appeso ad un filo e la speranza dei tifosi è che qualcuno riesca a trovare la quadra giusta in tempo utile: magari Alessandro, attualmente una delle speranze più concrete per i sostenitori blucerchiati. Il finanziere romano ha infatti formulato la quinta offerta per il club, mettendo sul piatto complessivamente. Di questa cifra, 35 milioni sarebbero di aumento di capitale, una parte andrebbe a rinforzare la squadra in Serie B, oltre al "paracadute", e inoltre l'uomo di affari si accollerebbe 55 milioni di debiti, ossia la cifra finale presumibilmente omologata dal Tribunale della manovra di ristrutturazione del debito.Barnaba può contare sul sostegno di Edoardoe la scorsa settimana ha inoltrato la proposta al CdA e a Bissocoli, non vincolante bensì condizionata all'omologa del Tribunale sull'accordo di ristrutturazione del debito.. Secondo Il Secolo XIX però a frenare la trattativa sarebbero le. Il nodo principale infatti resta la restituzione dei debiti alle maggiori banche creditrici, Sistema, Macquarie e Progetto (oltre alla questione dell'accordo con Ferrero). Il dubbio principale riguarda la quota dei finanziamenti, circaIl debito andrebbe rimborsato integralmente entro 8 anni dalla data di concessione, l'ultima proposta di Barnaba inveceGli istituti però lo avrebbero invitato a rivedere tale proposta. L'idea di Barnaba, che rileverebbe la Samp tramite una società lussemburghese creata ad hoc, sarebbe quella di prendereper evitare i due punti di penalizzazione della prossima stagione in caso di mancato pagamento degli stipendi. Adesso toccherà a lui e a Garrone la prossima mossa,anche se il tempo stringe. Se non arrivasse la fumata bianca, Barnaba potrebbe mettersi in attesa, per aspettare l'eventuale scenario della liquidazione giudiziale.