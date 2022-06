Arrivano, in merito alla possibile cessione della Sampdoria, le prime dichiarazioni ufficiali dal parte dell'advisor scelto qualche tempo fa da Gianluca Vidal, ossia l’amministratore delegato di Lazard Italia Marco Samaja. Il dirigente è intervenuto su Gr Parlamento, per parlare della vendita del club blucerchiato:



"Abbiamo iniziato due settimane fa a sondare il mercato. Il 90% dei soggetti è estero, matrice americana. Ci sono europei dalla Spagna, altri dagli Stati Uniti e uno dal mondo arabo. L’interesse c’è, il calcio italiano attira, ora è da vedere se riusciamo a finalizzare in tempi rapidi un’operazione che soddisfi il trust che gestisce la Samp. L’auspicio è identificare un soggetto prima della fine della campagna acquisti. Molto spesso parliamo di consorzi, i soggetti maggiormente accreditati sono americani".