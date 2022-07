Negli ultimi giorni a Genova, sponda Sampdoria, si fa un gran parlare del fondo Cerberus, accreditato da alcuni quotidiani come soggetto maggiormente interessato all'acquisto del club. Il gruppo statunitense sarebbe stato affiancato di recente dalla società inglese Redstone advisory, società specializzata in sponsorizzazioni di eventi sportivi e sviluppo di impianti legati allo sport, per formalizzare l'offerta alla Samp.



Redstone, scrive Il Secolo XIX, funge anche da family office, investendo denaro altrui, ma la parte finanziaria sarebbe in capo a Cerberus, che attualmente vanta 55 miliardi di dollari di patrimonio. Redstone si occuperebbe principalmente della parte di gestione e organizzazione, con due figure chiave, Mark Alexander e Antonio Luis Alquezar.



Alquezar in particolare è un manager spagnolo residente a Valencia, e si sta rapportando in particolare con Gianni Panconi e Gianluca Vidal, proprietario legale del club. In passato Alquezar ha lavorato anche con la Kappa, proprio quando era sponsor tecnico della Samp. A livello legale, il quadro è completato dallo studio milanese Gattai Minoli, che in passato ha lavorato all'acquisizione di due club calcistici: il Padova a Oughorlian e il Parma a Krause.