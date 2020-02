I prossimi due mesi saranno cruciali per il destino di Massimo Ferrero e della Sampdoria. Il 14 febbraio il Viperetta è atteso dall'udienza preliminare per il caso Obiang, mentre il 21 e il 23 marzo scadranno i termini del Tribunale relativi alla presentazione dei piani di salvataggio della Farvem Real Estate (su cui pende l'istanza di fallimento di Lufthansa) e della Eleven Finance. Ferrero dovrà convincere i giudici di poter realizzare una cifra accettabile a copertura dei debiti. Se non dovesse riuscirci, verrà decretato il fallimento della Farvem e della Eleven Finance. La Sampdoria non rischia il fallimento,avendo bilanci solidi, ma in caso di fallimento di società del patron il club potrebbe passare in mano al giudice, che lo metterebbe in vendita a prezzo di perizia.



Secondo l'edizione genovese de La Repubblica, ciò genera una situazione piuttosto particolare: da una parte c'è Ferrero, che ha interesse a vendere prima dell'eventuale dichiarazione di fallimento delle sue società, dall'altra invece i potenziali acquirenti, che trarrebbero giovamento dal 'no' del giudice e dei creditori al concordato preventivo.



Stando a Renzo Parodi, sarebbero due le parti interessate all'acquisto della Sampdoria: da una lato ci sarebbe Gabriele Volpi, ricco imprenditore ligure proprietario anche della Pro Recco, dall'altro invece il duo formato da Jamie Dinan e Alex Knaster, con Vialli presidente in pectore. Al momento però nessuna trattativa sarebbe ancora stata aperta, perchè i possibili acquirenti non hanno fretta e starebbero aspettando Ferrero al varco.