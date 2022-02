La domanda che i tifosi della Sampdoria ultimamente si fanno è se la società blucerchiata verrà ceduta in tempi brevi. La questione è stata posta anche al trustee del club doriano, Gianluca Vidal, che ha risposto in questo modo: "Ad oggi i soggetti che hanno espresso interesse sono diversi, noi stiamo facendo una selezione accurata perché vogliamo scegliere qualcuno che possa dare un futuro adeguato alla società. Visto che alcuni vengono dall’estero serve tempo per acquisire tutte le informazioni patrimoniali necessarie" ha detto a Telenord. "Io cerco di fare il mio compito seriamente. Ci sono accordi di riservatezza molto rigidi, ciascuna parte ci tiene particolarmente per non avere pubblicità negativa. Sto cercando di agire con un protocollo uguale per tutti, non siamo prevenuti nei confronti di nessuno".



"I due concordati proseguono per due strade parallele, ma non coincidenti. Per uno ci sarà un voto tra una decina di giorni, per l’altro il tribunale non ha ancora sciolto la riserva" prosegue Vidal, prima di scendere in merito alle tempistiche: "Che tempistiche abbiamo per la cessione? Normalmente una procedura così, seguendo questo iter online della data room, possiamo anche pensare a termini inferiori a 6 mesi, se ovviamente ci sono le condizioni".



Il commercialista veneto si è poi soffermato sugli eventuali sondaggi da parte dell'Arabia: "I gruppi arabi interessati ci sono, ma abbiamo avuto qualche difficoltà nel controllare alcuni documenti che dovevano consegnarci" conclude.