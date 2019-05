Julian Chabot è pronto ad una nuova avventura. La Sampdoria, alla ricerca del 'nuovo Andersen', ha individuato nel difensore classe ’97 il profilo perfetto per sostituire il danese, dato in partenza in estate. Chabot è stato pagato 3,7 milioni dal Groningen: si tratta di un investimento piuttosto corposo per il Doria, ma legitttimato dall'esperienza e dalla considerazione di cui gode il tedesco, che fa parte del giro della sua Under 21.



"È successo tutto in fretta, quando ho saputo dell’interesse della Sampdoria sono rimasto sorpreso. Non avrei mai immaginato di fare il passo successivo così rapidamente" ha detto a foxsports.nl. Il giocatore scalpita: "Non vedo l’ora di trasferirmi. La Serie A è un campionato di ottimo livello e l’Italia è un paese nuovo per me. Dovrò imparare le basi, questo è l’obiettivo principale, familiarizzare con l’ambiente e poi andare oltre"