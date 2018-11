Football Leaks rivela un nuovo scandalo che riguarda il Paris Saint-Germain. Come riporta Der Spiegel, il club francese avrebbe ricevuto un finanziamento irregolare 1 miliardo e 800 milioni di euro da parte del governo del Qatar, infrangendo le regole del Fair Play Finanziario, con l'ok della Uefa. Il PSG rischia l'esclusione dalla Champions League, con la permanenza di Neymar e Mbappé che potrebbe essere compromessa.



DOCUMENTAZIONE - Coinvolti nello scandalo Gianni Infantino, attuale presidente della Fifa, e Michel Platini, insieme al presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi e il suo braccio destro Blanc. La documentazione di Football Leaks rivela che Infantino e Platini avrebbero convalidato nel 2012 l'accordo economico tra PSG e Qatar, nonostante non fosse in linea con il FPF. Inoltre la rabbia di Al-Khelaifi avrebbe costretto Platini a una riduzione della multa (60 milioni di euro), mentre Infantino consentì al PSG di mettere a bilancio in forma retroattiva una parte del contratto con il Ministero del Turismo del Qatar nella stagione 2013-2014, come fatto dal Manchester City. Football Leaks fa luce, infine, sulla seconda indagine del giugno 2017, quando il club francese fu assolto, prima di un ulteriore esame: tutto si è concluso con la chiusura delle indagini 'per ragioni politiche', senza fornire ulteriori spiegazioni.