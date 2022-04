due filosofie a confronto. L'occasione è di quelle importanti:va in scenaall'Etihad Stadium diilaffonta l'nella prima sfida in attesa del ritorno al Wanda Metropolitano tra due settimane. I Citizens, che volano anche in campionato e si giocheranno la vetta nel weekend contro il Liverpool, sono reduci dall'eliminazione dello Sporting Lisbona negli ottavi di finale, mentre i Colchoneros, in difficoltà nella Liga, hanno estromesso l'altra squadra di Manchester, lo United. Riyad Mahrez, autore di 6 reti, è il miglior marcatore degli inglesi in questa Champions League, mentre il francese Antoine Griezmann è il più prolifico dei giocatori madrileni con 4 reti all'attivo.- È la prima volta in assoluto che le due squadre si affrontano in una competizione europea nella loro storia. Il Manchester City ha affrontato 16 volte squadre spagnole in Champions League, con un bilancio in equilibrio di 7 vittorie, 7 sconfitte e 2 pareggi. I Colchoneros, invece, hanno statistiche negative contro formazioni inglesi: su 18 confronti hanno rimediato 7 pareggi e 6 sconfitte, a fronte di sole 5 vittorie. I due tecnici, Pep Guardiola e Diego Pablo Simeone, tornano a sfidarsi dopo che lo hanno fatto a lungo quando Guardiola sedeva sulla panchina del Barcellona.Ederson; Cancelo, Stones, Laporte, Aké; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Gundogan, Sterling.Oblak; Savic, Felipe, Reinildo; Vrsaljko, Llorente, Kondogbia, Koke, Renan Lodi; Joao Felix, Griezmann.