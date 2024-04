Champions: Ancelotti vede in quota un altro trionfo, ma nella semifinale d'andata i bookie dicono Bayern

21 minuti fa



Al via le semifinali di Champions League e il favorito non può che essere il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Nelle quote - dopo aver eliminato il Manchester City - si gioca a 2,37 il quinto trionfo di "Re Carlo" e il quindicesimo dei Blancos, con PSG e Bayern Monaco che inseguono a 3,50 e 3,75. Proprio i bavaresi saranno gli avversari del Real in semifinale. Nelle quote per il passaggio turno il Real è avanti a 1,57 contro il 2,25 dei tedeschi, ma non sarà semplice per Ancelotti indirizzare sin da subito la qualificazione. Nella gara andata Allianz Arena, infatti, partono favoriti gli uomini di Tuchel a 2,45, contro il 2,75 del Real; si attesta a 3,60, invece, il pareggio, verificatosi solo due volte nei venti precedenti in Champions (nove vittorie a testa). Sarà un primo atto all'insegna dei gol secondo i bookie, che propongono in vantaggio le opzioni Over (1,66) e Goal (1,57) su Under (2,10) e No Goal (2,30). In lavagna a 2,70 un eventuale gol di Jude Bellingham e Vinicius Junior. I due insieme, con 4 e 3 reti in questa Champions, hanno totalizzato il numero di centri di Harry Kane (7): un'altra firma dell'inglese vale 2,10.