Conquistare la terza vittoria nei derby del 2023 e cancellare una volta per tutte nella mente dei tifosi l'eliminazione dalla semifinale di Champions League del 2003 e dai quarti del 2005. L'Inter di Simone Inzaghi si presenta in gran forma, frutto di cinque vittorie di fila tra campionato e coppa, contro un Milan incostante ma capace di eliminare un'altra italiana - il Napoli - nel turno precedente. Per i quotisti sarà successo nerazzurro, offerto a 2,45 contro il pareggio - come nei due precedenti in semifinale di 20 anni fa - e colpo rossonero visti entrambi a 3,10. L'ultima sfida dello scorso 5 febbraio ha visto prevalere l'Under 2.5, favorito anche mercoledì sera, a 1,60 sull'Over 2.5 proposto a 2,25. Quote che si ripercuotono anche sul risultato: in pole l'1-1 a 5,50, sale a 6,50 un altro 0-1 interista, con lo 0-0, come nel primo euroderby del 2003, fissato a 7,50 volte la posta. Per quanto riguarda invece i protagonisti del match, Simone Inzaghi si affida alla ritrovata vena realizzativa della Lu-La: su William Hill è avanti il gol di Lautaro Martinez - match-winner dell'ultimo derby - a 3,10, sale a 4 il centro di Romelu Lukaku mentre con Rafael Leao in forte dubbio, sarà Olivier Giroud a sostenere il peso dell'attacco di Pioli: il gol dell'esperto centravanti francese, tra i marcatori dell'ultimo trionfo rossonero, vale 4,33. Occhio anche ai cartellini, con un'espulsione nei 90' di gioco offerta a 3,25; tra i giocatori è in pole il possibile rosso nei confronti di Ante Rebic, a quota 19 mentre in casa della Beneamata sono Nicolò Barella e Marcelo Brozovic, a 26, i due favoriti per abbandonare anzitempo il terreno di gioco.