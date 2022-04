Tra certezze, rimonte sfiorate e sorprese, sono rimaste in quattro a poter sognare ancora la Champions Legue 2021/2022. Con l'uscita inaspettata del Bayern Monaco, rimangono solo Spagna (Real Madrid e Villareal) e Inghilterra (Manchester City e Liverpool) in corsa per la conquista del titolo. I grandi favoriti, archiviati i quarti di finale, sono i Reds di Jurgen Klopp, che in semifinale se la vedranno con la sorpresa Villareal: il successo finale dei campioni 2019 si gioca a 2,20, davanti anche ai Citizens di Pep Guardiola, per cui il trionfo vale 2,40 la posta. Nonostante abbia eliminato due nomi di peso come Psg e Chelsea, rimane indietro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che vede la vittoria del torneo a 6,25 su 888, mentre appare in probabile che la coppa la alzi il Villarreal, proposto a 18.