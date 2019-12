Martedì sera a San Siro sarà spettacolo: l’Inter, prima della classe in campionato, attende il Barcellona per la sfida delle 21.00 decisiva per il suo cammino europeo in Champions. Questo il quadro delle designazioni arbitrali:



FC Internazionale Milano (ITA) - FC Barcelona (ESP)



Referee: Björn Kuipers (NED)



Assistant Referee 1: Sander van Roekel (NED)



Assistant Referee 2: Erwin Zeinstra (NED)



Fourth Official: Serdar Gözübüyük (NED)



Video Assistant Referee: Pol van Boekel (NED)



Assistant Video Assistant Referee: Dennis Johan Higler (NED)



UEFA Referee Observer: Vladimir Antonov (MDA)



UEFA Delegate: Graham Hover (ENG)