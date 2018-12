La Juventus tifa Napoli ed Inter. Non in campionato, ma in Champions League dove questa sera le squadre di Carlo Ancelotti e Luciano Spalletti si giocano l'accesso agli ottavi di finale. Gli azzurri sfidano il Liverpool ad Anfield Road dove basta un punto per qualificarsi. L'Inter invece deve vincere e sperare che il Tottenham non faccia lo stesso sul campo del Barcellona. Le fortune della Juve nel sorteggio per gli ottavi di finale, passano in gran parte da questi incroci.