L’Inter crolla in casa contro il Liverpool, la Lazio tiene in bilico la qualificazione dopo la sconfitta di Oporto, mentre Napoli e Atalanta possono essere soddisfatti per come sono andate le gare d’andata dell’Europa League. Non è stato semplice il ritorno delle squadre della Serie A nelle competizioni continentali, si legge in una nota, anche perché gli avversari erano di primo livello. Dopo i primi verdetti i quotisti si sono chiesti quante italiane potrebbero andare avanti in Europa con la speciale lavagna “Passaggio del turno” e l’Atalanta di Gasperini è senza dubbio messa meglio. A Bergamo i nerazzurri si sono imposti per 2-1 contro l’Olympiacos grazie alla doppietta di Djimsiti che ha ribaltato il vantaggio iniziale dei greci. In vista del ritorno le premesse sono buone con l’Atalanta agli ottavi a quota 1,18 e la rimonta dell’Olympiacos a 4,45. Il Napoli riparte dall’1-1 in casa del Barcellona e la situazione è in grande equilibrio: la squadra di Spalletti è bancata agli ottavi a 1,85, quella di Xavi è proposta a 1,89. Più complicata la situazione della Lazio. Anche se i biancocelesti sono favoriti per la gara di ritorno all’Olimpico, il Porto è avanti sulla lavagna per il passaggio del turno dopo il 2-1 dell’andata che gli garantisce due risultati su tre. Sarri e i suoi devono quindi cercare di ribaltare i pronostici che li vedono qualificati agli ottavi a 2,70 ed eliminati a 1,43. In Champions League si fa davvero dura per l’Inter, per ora non quotata sulla lavagna passaggio del turno dopo la sconfitta in casa per 2-0 contro il Liverpool, ma sono già piuttosto eloquenti le proposte sull’1X2 in attesa della sfida di Anfield. Il secondo successo per la formazione di Klopp vale 1,55, mentre ai nerazzurri potrebbe non bastare una vittoria a quota 5,30. La Juventus deve ancora scendere in campo, ma contro il Villarreal ha i favori del pronostico a 1,45, contro la sorpresa spagnola a 2,60.